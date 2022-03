POL-HRO: Versammlung in Gnoien am 16.03.2022

Teterow (ots) -



Im Bereich des Polizeireviers Teterow haben am 16.03.2022 in der Zeit von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr insgesamt 42 Personen an einer angemeldeten Versammlung in der Innenstadt von Gnoien teilgenommen. Auf diesem Weg wollten sie gegen die staatliche Corona-Politik und eine mögliche Impfpflicht demonstrieren.

Die Versammlung wurde durch die Polizei begleitet.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Kundgebung einen friedlichen Verlauf genommen hat. Auf das Einhalten der Abstände bzw. das Tragen der Masken wurde aufmerksam gemacht.



Lothar Fetzer



Erster Polizeihauptkommissar

Leiter des Polizeireviers Teterow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell