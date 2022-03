POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Pkw und 12-jährigem Kind

Neubrandenburg (ots) -



Am 16.03.2022 gegen 14:40 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Verkehrsunfall in Neubrandenburg informiert, bei welchem eine 12-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.



Nach bisherigem Erkenntnisstand überquerte das Kind zum Unfallzeitpunkt die Fahrbahn des Reitbahnweges auf Höhe der Traberallee. Hierbei wurde das Mädchen von dem Fahrzeug einer 43-Jährigen erfasst, welche die Straße in Richtung An der Rennbahn befuhr.



An dem Pkw der Marke Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.



Die 12-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt und zur Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg gebracht.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell