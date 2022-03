POL-SN: Fahrradunfall mit Personenschaden in Schwerin - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Bereits am 3.3. kam es gegen 14.40 Uhr in der Wittenburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden: Eine 64-jährige Radfahrerin geriet hierbei in einen Verkehrskonflikt mit einem anderen Fahrradfahrer.



In Folge eines Ausweichmanövers stürzte die Schwerinerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie mussten daraufhin in ein Klinikum verbracht werden.



Der andere beteiligte Fahrradfahrer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort, ohne der Verletzten seine Daten zu hinterlassen. Strafanzeige wurde erstattet.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.



