POL-SN: Junger Mann wird von Unbekannten angegriffen - Zeugenaufruf

Einem couragierten 23-Jährigen wurde sein Einschreiten am 11.3. zum Verhängnis:



Gegen 20:05 Uhr nahm er wahr, wie zwei Männer augenscheinlich zwei Frauen in der Schloßstraße verbal belästigten und stellte sie auf ihr Verhalten hin zur Rede.



Hierdurch entwickelte sich ein Streit zwischen den Männern, in deren Verlauf der Geschädigte von den beiden unbekannten Tatverdächtigen geschlagen wurde.



Der 23-jährige Deutsche erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen; Strafanzeige wurde erstattet.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Insbesondere die beiden Frauen sowie sonstige Zeugen werden gebeten, sich zu melden.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.



