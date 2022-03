POL-NB: Unbekannte Täter entwenden GPS-Gerät

Altentreptow (ots) -



In der Zeit vom 14.03.2022, 18:00 Uhr bis zum 15.03.2022, 07:00 Uhr kam es in 17091 Tützpatz, Am Gutshof zu einer Diebstahlshandlung zum Nachteil eines landwirtschaftlichen Unternehmens.



Von einem Traktor, welcher sich für jedermann frei zugänglich vor einer Traktorenhalle befand, wurde durch bislang unbekannte Tatverdächtige ein GPS-Gerät der Marke John Deere entfernt und anschließend entwendet.



Die entstandene Schadenshöhe beträgt 10.000 Euro.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin geführt.



Hinweise auf die Täter und den Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 2310 oder die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



