POL-HWI: Gestohlene Fahrräder und E-Bikes sichergestellt

Bereits am frühen Nachmittag des 05. März erhielt die Grevesmühlener Polizei den Hinweis einer Bürgerin, die angab bei einer Gruppe von Jugendlichen ein entwendetes E-Bike erkannt zu haben.



Die daraufhin eingesetzten Kräfte konnten bei einer fünfköpfigen Personengruppe vier E-Bikes sowie ein Mountainbike, die dem ersten Anschein nach aus Diebstahlshandlungen stammten, sicherstellen.

Bei zwei der angetroffenen Heranwachsenden (20, 28 Jahre) fanden im Verlauf des Nachmittags zudem Durchsuchungen der Wohnräume statt. Hierbei stellten die Beamten diverse Fahrradteile sowie weitere E-Bikes und Fahrräder sicher.



Einige der sichergestellten E-Bikes konnten mittlerweile Kellereinbrüchen aus den ersten Monaten dieses Jahres zugeordnet werden. Jedoch sind bislang nicht alle sichergestellten E-Bikes, Fahrräder und Fahrradteile, die mutmaßlich aus diversen Diebstahlshandlungen im Bereich Grevesmühlen seit Mitte des zurückliegenden Jahres stammen, zuzuordnen.



Deshalb bittet die Kriminalpolizei Grevesmühlen nicht angezeigte Diebstähle nachträglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.

Geschädigte können sich bei der Grevesmühlener Polizei unter der Telefonnummer 03881 720 0 melden und die sichergestellten Bikes unter Vorlage entsprechender Eigentumsnachweise besichtigen.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei richten sich nun gegen fünf Heranwachsende im Alter von 18 bis 30 Jahren sowie eine Jugendliche im Alter von 17 Jahren.



Soweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



