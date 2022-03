POL-ANK: Diebe stehlen Räder von parkenden Fahrzeugen in der Region Penkun

Penkun (ots) -



Am frühen Mittwochmorgen (16.03.2022) wurden der Polizei in Pasewalk gleich zwei Diebstähle von Kompletträdern an parkenden Fahrzeugen gemeldet.



Der erste Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Dienstag (15.03.2022) auf Mittwoch (16.03.2022) in Storkow bei Penkun. Unbekannte Täter entwendeten dort die vier Räder von einem PKW Volvo, welcher vor einem Mehrfamilienhaus auf einem Parkplatz stand. Im Schutze der Dunkelheit bockten die Diebe den Volvo auf Steinen auf, entfernten alle Radmuttern und entwendeten anschließend alle vier Räder des PKWs. In diesem Zustand hatte der Eigentümer dann sein Fahrzeug am frühen Morgen vorgefunden und die Polizei informiert. Insgesamt ist beim Diebstahl der vier Kompletträder in Storkow ein Schaden von ca. 1700 Euro entstanden.



Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Schuhstraße in Penkun. Dort hatten unbekannte Täter einen PKW Mitsubishi auf Holzklötze aufgebockt und anschließend die vier Räder des Fahrzeugs entwendet. Auch in diesem Fall hatten die Diebe zuvor alle Radmuttern der Räder gelöst und entfernt. Der PKW selbst befand sich in der Nacht ebenfalls auf einem Parkplatz, auf dem mehrere Fahrzeuge abgestellt waren. In Penkun entstand durch den Diebstahl der vier Leichtmetallräder ein Schaden von ca. 2000 Euro.



Die Polizei hat die Anzeigen zu den Diebstählen aufgenommen, Spuren vor Ort gesichert und die Kriminalpolizei ermittelt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen in Storkow oder Penkun gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier in Pasewalk unter 03973 220 224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



