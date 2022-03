POL-NB: Pkw überschlägt sich - 20-jähriger Fahrzeugführer wird verletzt

Röbel (ots) -



Am 16.03.2022 gegen 08:00 Uhr ist es auf der L24 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW die L24 aus Wredenhagen kommend in Richtung Kambs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Infolgedessen überschlug sich der Pkw und kam auf einer angrenzenden Rasenfläche zum Stillstand.



Der 20-Jährige aus der Gemeinde Eldetal wurde bei dem Unfall schwer verletzt, so dass er mit dem Rettungswagen in das Neuruppiner Krankenhaus gebracht werden musste.



Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.



