POL-HRO: Schwerer Raub in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 15.03.2022 um 18:20 Uhr kam es im Lotto-Geschäft des Dreescher

Marktes zu einem schweren Raub.

Ein männlicher Tatverdächtiger betrat das Geschäft und forderte die

Kassiererin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand zur Herausgabe von

Bargeld auf. Als dies misslang, entwendete er mehrere

Zigarettenschachteln und flüchtete aus dem Geschäft.

Trotz einer sofort eingesetzten Nahbereichsfahndung konnte der

Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden.

Zur Beschreibung des Tatverdächtigen wurde Folgendes angegeben:

- ca. 165 cm groß

- schwarze Nike Jacke

- schwarze Jogginghose

- schwarze Ski-Maske.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter den

Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag



Anika Pasch

Polizeioberkommissarin

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell