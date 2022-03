POL-GÜ: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person im Bereich Kröpelin

Bad Doberan (ots) -



Am 15.03.2022 ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der B 105 in Kröpelin nahe der Tankstelle ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der 68-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr die B105 von Wismar kommend in Richtung Rostock und wollte ein Kleinkraftrad überholen. Dabei übersah er den im Nachfolgeverkehr befindlichen 59-jährigen Kradfahrer, der bereits im Begriff war, den Unfallverursacher zu überholen.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Krad.

Ein RTW und ein Notarzt kamen zur Versorgung der Verletzten und ein Gutachter der Dekra zur Unfallaufnahme zum Einsatz. Die B105 musste zeitweise voll gesperrt werden. Der Fahrer des Krads wurde schwerverletzt in eine Rostocker Klinik verbracht.



