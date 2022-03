POL-NB: Kellerbrand in der Neubrandenburger Oststadt

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht des 15.03.2022 wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Brand in der Neubrandenburger Oststadt gemeldet.



Nach bisherigen Erkenntnissen, zündeten bislang unbekannte Täter gegen 00:18 Uhr diversen Unrat in einem Kellerbereich in der Koszaliner Straße in 17036 Neubrandenburg an.

Durch den Brand wurden mehrere Wasserleitungen und Parzellentüren beschädigt. Die hierbei entstandene Schadenshöhe beträgt schätzungsweise 4.000 Euro.



Durch die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden.



Die Bewohner des Blockes konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Verletzt wurde niemand.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zum Zwecke der Spurensuche und -sicherung zum Einsatz und die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Neubrandenburg übernommen.



