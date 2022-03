POL-HRO: Mit 2,59 Promille im Auto eingeschlafen

Rostock (ots) -



Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagmorgen sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle in Markgrafenheide abgestellt und ist eingeschlafen.



Die Polizei wurde gegen 7:00 Uhr von Zeugen darüber informiert, dass der 51-Jährige offensichtlich stark angetrunken mit seinem Kleintransporter in Markgrafenheide unterwegs ist. Als die Streifenwagenbesatzung an der Bushaltestelle eintraf, fanden sie den Deutschen schlafend auf dem Fahrersitz vor. Eine angebrochene Flasche Sekt lag auf dem Beifahrersitz, eine zweite Flasche lag ungeöffnet daneben.



Wieder aufgewacht hatte der Mann aus Wittstock Schwierigkeiten den Aufforderungen der Polizisten zu folgen. Die Beamten nahmen dem Mann die Zündschlüssel ab und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Atemalkoholtest bestätigte mit 2,59 Promille den Verdacht der Alkoholfahrt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



