POL-NB: Versammlungen am 14.03.2022 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Auch für den Montagabend des 14.03.2022 wurden erneut mehrere Demonstrationen beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte angemeldet und in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr durchgeführt. In Neubrandenburg, Neustrelitz, Waren, Malchow und Röbel versammelten sich insgesamt etwa 1.210 Personen, die sich gegen die Corona-Politik von Bundes- und Landesregierung wendeten. Wie schon in den vergangenen Wochen führte die Polizeiinspektion Neubrandenburg aus diesem Anlass einen Einsatz mit eigenen und unterstellten Einsatzkräften, u. a. vom Landesbereitschaftspolizeiamt durch.



Die zahlenmäßig größte Versammlung startete auf dem Neubrandenburger Marktplatz. Dem Aufruf des privaten Anmelders folgten in der Spitze etwa 500 Menschen, die in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt und das Katharinenviertel zogen. Aufgrund der teilweisen Nutzung des verkehrsreichen Friedrich-Engels-Rings kam es zu entsprechenden Einschränkungen im Verkehrsraum, die sich jedoch schnell auflösten.



Dem Demonstrationsaufruf einer Privatperson folgten in der Residenzstadt Neustrelitz etwa 220 Menschen. In Form eines Aufzugs zogen die Versammlungsteilnehmer durch die südliche Innenstadt zum Bahnhofsvorplatz und über die Tiergartenstraße zurück zum Markt.



In Waren folgten etwa 230 Personen dem Aufruf zu einem Demonstrationszug durch die Altstadt. Die Teilnehmer nahmen dabei dieselbe Route wie in den vergangenen Wochen.



In Röbel zogen circa 120 Menschen vom Pferdemarkt durch die Innenstadt zum Hafen und wieder zurück zum Ausgangspunkt.



Eine weitere Versammlung fand mit bis zu 140 Teilnehmern in Malchow statt. Auch hier zogen die Demonstranten in Form eines Aufzugs auf einer verkürzten Route durch das westliche Stadtgebiet.



Alle Versammlungen verliefen ohne Zwischenfälle.



