POL-HWI: Versammlungsgeschehen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wismar am 14. März 2022

Erneut waren für den heutigen Montag, 14. März 2022, Versammlungen in der Hansestadt Wismar sowie in Grevesmühlen angemeldet. Aus polizeilicher Sicht verliefen die drei Versammlungen störungsfrei.



Am Versammlungsgeschehen auf dem Wismarer Marktplatz nahmen unter dem Motto "Einigkeit und Recht und Freiheit - Für Frieden, Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung - Keine Spaltung, keine Diskriminierung. Frieden beginnt bei Dir!" bis zu 240 Menschen teil. Gegen 18:30 Uhr startete der Aufzug, der um den Altstadtkern und über die Großschmiedestraße zurück zum Marktplatz führte.



Unweit dieser fand eine zweite Versammlung statt. Unter dem Motto "Für eine solidarische Gesellschaft und ein friedliches Zusammenleben" kamen ab 17:30 Uhr bis zu 25 Personen auf dem Rudolph-Karstadt-Platz zusammen. Deren Aufzug führte bis zur Ostseite des Wismarer Rathauses.



Unter dem Motto "Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung für alle Menschen, vor allem aber für unsere Kinder" versammelten sich auf dem Marktplatz in Grevesmühlen bis zu 25 Personen, die ihren Protest in einem Aufzug durch die Innenstadt kundtaten. Gegen 20:00 Uhr endete diese Versammlung auf dem Marktplatz.



Gemeinsam mit der Versammlungsbehörde hat die Polizeiinspektion Wismar das Versammlungsgeschehen begleitet.



