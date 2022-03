POL-HWI: Brennender Sattelauflieger sorgt für Vollsperrung der A20

Details anzeigen Brand Sattelauflieger Brand Sattelauflieger

Wismar (ots) -



Zwischen dem Kreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar-Mitte geriet am heutigen Montag der Auflieger einer polnischen Sattelzugmaschine in Brand. Gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei über die brennende Fahrzeugkombination, die auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Lübeck stand, informiert.



Dem 33-jährigen polnischen Fahrzeugführer ist es gelungen, den Sattelauflieger rechtzeitig abzukoppeln, so dass die Zugmaschine durch den Brand nicht beschädigt wurde. Der Auflieger, der mit Kunststoffgranulat beladen war, brannte gänzlich aus. Der 33-jährige Fahrer blieb unverletzt.



Auch Bereiche des Mittelstreifens sowie der Außenbankette gerieten in Brand und wurden durch Kräfte mehrerer eigesetzter Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg sowie aus der Hansestadt gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro.



Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zunächst geschlossen zu halten. Die Autobahn 20 in Fahrtrichtung Lübeck ist seither, voraussichtlich bis in die späten Abendstunden, voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.



Erste Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell