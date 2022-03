POL-SN: Wohnungsbrand in Schwerin (Vorabmeldung)

Schwerin (ots) -



In der Werner-Seelenbinder-Straße in Schwerin kam es am 14.03.2022 gegen 12.10 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem 8-Parteien-Mehrfamilienhaus.



Hierbei wurden drei Personen verletzt und in ein Klinikum verbracht.



Bei den Verletzten handelt es sich um das Seniorenehepaar, in deren Wohnung der Brand ausgebrochen ist sowie um die Bewohnerin einer Nachbarwohnung.



Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.



