POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen bei Greifswald

Heute Morgen, Montag den 14.03.2022, kam es gegen 07:50 Uhr auf der L26 zwischen Kenmitz und Greifswald, auf Höhe Kemnitz-Meierei, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Mercedes-Benz die L26 aus Kemnitz kommend in Richtung Greifswald. Hinter dem Mercedes fuhr eine 35-Jährige mit ihrem PKW Skoda. An der Einmündung zur Kemnitz-Meierei wollte der Mercedesfahrer dann von der L26 nach links abbiegen, musste jedoch auf Grund von Gegenverkehr verkehrsbedingt halten. Die hinter dem Mercedes fahrende 35-Jährige übersah allerdings, dass der Mercedes vor ihr angehalten hatte und fuhr, auf Grund des mangelnden Sicherheitsabstandes, auf den vor ihr haltenden PKW auf.



Bei dem Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten, die aus der Region Greifswald stammen, leichtverletzt und für weitere Untersuchungen ins Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht. Insgesamt entstand beim Unfall ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.



Die L26 zwischen Greifswald und Kenmitz war für die Dauer von ca. anderthalb Stunden für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme der Polizei halbseitig gesperrt.



Alle Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft.



