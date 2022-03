POL-LWL: Scheunenanbau auf Privatgrundstück geriet in Brand

Lübz (ots) -



Der Anbau einer Scheune ist am Samstag in Lübz durch ein Feuer erheblich beschädigt worden. Es entstand dabei ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 54-jährige Grundstücksbesitzer ein Gartenfeuer entfacht, worauf der angrenzende Scheunenanbau vermutlich aufgrund von Funkenflug in Brand geriet. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte das ca. 10x10 Meter große Gebäude. Verletzt wurde niemand.



