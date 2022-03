POL-LWL: Fahrer von Elektrofahrrad bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vellahn (ots) -



Der 72-jährige Fahrer eines Elektrofahrrades ist bei einem Zusammenstoß mit einem PKW am späten Samstagnachmittag in Vellahn schwer verletzt worden. Dem Spurenaufkommen zufolge war der Fahrradfahrer, der entgegengesetzt einer Einbahnstraße unterwegs war, mit seinem Rad seitlich gegen die Fahrertür des PKW geprallt. Daraufhin stürzte der 72-Jährige und zog sich dabei unter anderem eine Gesichtsverletzung zu. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Da bei ihm der Verdacht auf Alkoholeinwirkung bestand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



