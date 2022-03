POL-LWL: Unbekannter soll mit pistolenähnlichem Gegenstand auf Spielplatz geschossen haben

Hagenow (ots) -



Mit einem pistolenähnlichen Gegenstand soll am Samstag in Hagenow ein unbekannter Mann auf einem Spielpatz in Hagenow geschossen haben. Nach Aussagen zweier 14-jähriger Mädchen soll der Mann zuvor auf einer Bank gesessen und plötzlich eine Pistole aus seiner Bauchtasche hervorgeholt haben. Daraus habe der Mann dann zwei Schüsse abgefeuert. Anschließend verschwand der Unbekannte, der zwischen 20 und 30 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein soll, mit einem schwarz-blauen Herrenfahrrad. Den Schilderungen zufolge, könnte es sich bei dem pistolenähnlichen Gegenstand um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz auf und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich am Samstag kurz vor 18 Uhr auf dem Spielplatz in der Möllner Straße hinter einer dortigen Kindertagesstätte ereignet hat. Hinweise nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell