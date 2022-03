POL-ANK: Diebstahl von Diesel aus einem Fahrzeug für Forstarbeiten bei Greifswald

Greifswald (ots) -



Heute wurde der Polizei gemeldet, dass es im Zeitraum von Donnerstag (10.03.2022, 17:00 Uhr) bis Freitagvormittag (11.03.2022) zum Diebstahl von 800 Litern Diesel Nahe der L35 bei Weitenhagen kam.



Unbekannte Täter zapften aus zwei Tanks eines Fahrzeugs für Forstarbeiten ca. 800 Liter Diesel ab. Der Tatort befindet sich in einem Waldgebiet nahe des Parkplatzes Grubenhagen an der L35. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1800 Euro.



Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



