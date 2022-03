POL-NB: Brand auf dem Gelände einer Großbäckerei in Waren, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, mit hohem Sachschaden

Waren (ots) -



Am 13.03.2022, kam es gegen 19:50 Uhr in 17192 Waren, Am alten

Bahndamm, auf dem Gelände einer dort ansässigen Großbäckerei zum

Brand zweier LKW Kasten (7,5 Tonnen). Diese waren an einer Laderampe

am Vortag abgestellt worden.

Nachdem zuerst ein LKW aus bisher unbekannter Ursache in Brand geriet

griff das Feuer auf den daneben stehenden LKW über.

Der erste LKW wurde erheblich, der zweite LKW nur leicht beschädigt.

Das Vordach der Laderampe wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt.

Es entstand eine Gesamtschaden in Höhe von ca. 240.000,-Euro.

Zur Brandbekämpfung befanden sich 41 Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehren Waren und Groß Plasten mit sechs Einsatzfahrzeugen und

einer Drehleiter im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Am 14.03.2022 kommt im Auftrag der Staatsanwaltschaft

ein Brandursachenermittler zum Einsatz.



