POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer in Waren, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Am 13.03.2022 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger, deutscher

Radfahrer die Gerhart-Hauptmann-Allee in Waren. Dabei stieß er mit

einem Poller zusammen und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich schwere

Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins

Müritz-Klinikum Waren gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die

Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 58-Jährigen fest.

Eine Atemalkoholprüfung war nicht möglich. Eine Blutprobenentnahme

wurde angeordnet und durchgeführt. Gegen den Mann wird nun wegen

Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.



