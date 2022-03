POL-NB: Brand von ca. 80 Strohballen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am 13.03.2022 gegen 14:00 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des

Landkreises V-G die Polizei über einen Brand mehrerer Strohballen

zwischen den Ortschaften Stilow und Rappenhagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzten unbekannte Täter ca. 80

Strohballen in Brand. Diese lagerten unter einem überdachten

Unterstand.

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren der

Ortschaften Kemnitz, Wusterhusen und Lubmin vor Ort im Einsatz.

Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 18:00 Uhr an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Der Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.



