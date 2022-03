POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Grimmen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) -



Am 13.03.2022 gegen 18:00 Uhr befuhr die 66-jährige deutsche

Fahrradfahrerin die Friedrichstr. in Grimmen aus Richtung

Greifswalder Str. kommend in Richtung Bahnhof. Auf Höhe des Tierparks

Grimmen wollte sie nach links abbiegen. Dies bemerkte der hinter ihr

fahrende 21-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW zu spät. Er fuhr

gegen das Hinterrad der Fahrradfahrerin. In der weiteren Folge

stürzte diese und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zur

weiteren ärztlichen Versorgung wurde sie mittels RTW ins Krankenhaus

nach Bartmannshagen gebracht.

Der PKW Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf

ca. 2500,- Euro geschätzt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell