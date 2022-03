POL-HRO: Wohnungsbrand in Boizenburg mit schwerverletzter Person

Boizenburg (ots) -



Am 13.03.2022 teilte gegen 11:27 Uhr eine Anruferin über den

Polizeinotruf mit, dass es im Weg der Jugend in Boizenburg zu einem

Wohnungsbrand in einem oberen Stockwerk gekommen ist.

Weiter informierte die Anruferin darüber, dass eine weibliche Person

aus dem Badezimmer der betroffenen Wohnung gesprungen und dabei

schwer verletzt wurde. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr

Boizenburg löschten das Feuer in der Wohnung. Die schwerverletzte

Bewohnerin wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren

ärztlichen Behandlung nach Hamburg geflogen. Durch den Brand und die

Löscharbeiten wurden mehrere Wohnungen des Mehrfamilienhauses

beschädigt. Polizeilich wird der entstandene Sachschaden auf ca.

200.000EUR geschätzt.



Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der schweren

Brandstiftung.



Soweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich

bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



