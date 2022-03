POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Pasewalk (ots) -



Am 12.03.2022, gegen 18:20 Uhr, teilte ein PKW- Fahrer dem PHR Pasewalk telefonisch mit, dass er soeben von einem polnischen PKW Audi A4 Verkehrsgefährdet überholt wurde. Dieser befand sich gerade zwischen der Autobahnabfahrt Pasewalk Nord und der Ortslage Papendorf auf der B 104. Kurze Zeit später ging in der Einsatzleitstelle ein Notruf ein, in welchem ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Ortslage Papendorf gemeldet wurde.



Bei dem verunfallten PKW handelt es sich um den oben genannten polnischen PKW. Der PKW, welcher die B 104 aus Richtung A 20 kommend in Richtung Pasewalk befahren hatte, fuhr hinter dem Ortseingang in einer Rechtskurve mit hoher Geschwindigkeit geradeaus und kam von der Fahrbahn nach links ab. Er fuhr ungebremst ca. 60 m über eine Wiese, durchbrach mehren Zäune, Hecken, einen Palisadenzaun und eine Terrassenüberdachung des ersten Grundstückes. Im Anschluss daran durchbrach er eine weitere Hecke, streifte einen Anbau des zweiten Grundstückes, durchbrach eine massive Mauer und kam Schluss endlich neben einer Hauswand zum Stehen.



Der 22-Jährige polnische Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwerverletz und zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in die Pasewalker Asklepios Klinik verbracht. Am Fahrzeug kam zu einen Totalschaden und auf den beiden Grundstücken entstand erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 40.000,- EUR geschätzt.





