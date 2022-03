POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ueckermünde (ots) -



Am 12.03.2022 kam es gegen 20:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K68 zwischen Schönwalde und Blumenhagen mit einem Pkw.



Eine 43-jährige Fahrzeugführerin eines VW Golf befuhr die K68 von Schönwalde kommend in Richtung Blumenhagen.



In Höhe der Unfallstelle kam sie zunächst nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Anschließend überquerte sie die Fahrbahn nach rechts und stieß in der dortigen Nebenanlage mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Straßenbaum, drehte sich um diesen und kam an der straßenabgewandten Seite zum Stehen. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin schwer verletzt.



Ersthelfer konnten die verklemmte Fahrertür öffnen und die Fahrerin befreien. Der Rettungsdienst und ein Notarzt waren vor Ort sowie die FFW Jatznick und Groß Luckow mit 6 Fahrzeugen und 31 Kameradinnen und Kameraden.



Die schwerverletzte Fahrerin wurde auf Grund der Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald geflogen.



Am Pkw kam es zum wirtschaftlichen Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20.000,- EUR.



im Auftrag



Raphael Wittek

Kriminalrat

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell