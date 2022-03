POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol

Neubrandenburg (ots) -



In der Nacht des 13.03.2022 kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Friedrich-Engels-Ring, in 17033 Neubrandenburg. Hierbei kam ein 27-jähriger Mann aus der Stadt Dargun mit dem von ihm geführten Fahrzeug, VW Caddy, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Nach der Kollision fuhr der Fahrzeugführer noch circa 50 Meter über den Gehweg bis sein Fahrzeug schließlich aufgrund der Beschädigungen wieder auf der rechten Fahrbahn des Friedrich-Engels-Ring zum Stehen kam. Am Pkw des Mannes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.



Der Fahrzeugführer war augenscheinlich stark alkoholisiert. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,75 Promille.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000,- EUR geschätzt.



Zur weiteren Beweisführung wurde der Mann zu einer Blutprobenentnahme in das Klinikum verbracht und der Führerschein wurde beschlagnahmt.



