POL-HRO: Vermisste Rostockerin wieder da

Rostock (ots) -



Die als vermisst gemeldete Frau wurde durch eine Passantin im

Rostocker Nordwesten angetroffen und zur Polizeidienststelle in

Lichtenhagen begleitet. Inzwischen befindet sie sich wieder

wohlbehalten in ihrer Wohneinrichtung. Die Polizei bedankt sich für

die Unterstützung aus der Bevölkerung und insbesondere auch für das

umsichtige Verhalten der Passantin, die sich der Vermissten

angenommen hat.



Peter Michael Ziemer

PFvD

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



