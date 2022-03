POL-NB: Betrunkener Fahrradfahrer verunfallt in Malchow

Röbel (ots) -



Am 12.03.2022 ereignete sich gegen 20:40 Uhr in Malchow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Ein 53-jähriger, stark alkoholisierter Radfahrer befuhr den abschüssigen Weg vom Friedhof zum Biestorfer Weg. Kurz vor der querenden Straße stürzte der Radfahrer aufgrund seines Alkoholisierungsgrades mit seinem unbeleuchteten Fahrrad und verletzte sich Kopf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Der Radfahrer wurde durch Rettungskräfte mit schweren Kopfverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Bei dem Radfahrer wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



