POL-NB: Brennende Waldfläche bei Lütow

Am 12.03.2022 wurden gg. 15:20 Uhr in Lütow Höhe "Weißer Berg" eine brennende Waldfläche gemeldet.



Vor Ort wurde durch die eingesetzten Feuerwehren Lütow, Zinnowitz und Wolgast eine Grasfläche von ca. 40m x 200m gelöscht.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,- EUR.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung besteht.



