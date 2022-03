POL-HRO: Wohnungsbrand in Schwerin mit zwei verstorbenen Personen

Schwerin (ots) -



Am frühen 12.03.2022 kam es aus bislang noch unbekannter Ursache zu

einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwerin bei

dem zwei Personen verstarben. Gegen 03:00 Uhr alarmierten Anwohner

des betroffenen Mehrfamilienhauses in der Schweriner Komarowstraße

Polizei und Feuerwehr und meldeten einen Brand in einer Wohnung.

Bereits wenige Minuten später trafen sowohl Kameraden der

Berufsfeuerwehr Schwerin und Kräfte der Polizei vor Ort ein. Durch

die Kameraden der Berufsfeuerwehr konnte der Brand zügig gelöscht und

das Betreten der Wohnung ermöglicht werden. Die Einsatzkräfte

retteten zunächst die 5-jährige Tochter aus der Wohnung und übergaben

diese sofort an die notärztliche Betreuung. Die 35-jährige Mutter

wurde ebenfalls durch die eingesetzten Kräfte aus der Wohnung

gerettet und bis zum Eintreffen eines weiteren Rettungsfahrzeuges

durch Polizeikräfte reanimiert. Trotz aller Maßnahmen zur Rettung

erlagen beide kurze Zeit später im Schweriner Krankenhaus ihren

schweren Verletzungen.



Die Ursache der Brandentstehung sowie die Schadenshöhe sind derzeit

noch unklar.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei

den genannten Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



