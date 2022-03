POL-HRO: Brand von zwei Biogasreaktoren

Boizenburg (ots) -



Gegen späten Abend des 11.03.2022 (circa 22:15 Uhr) kam es zu einem

Brand in der Biogasanlage der Hof Lüttow Agrar GmbH. Aus bislang

ungeklärter Ursache sind zwei Biogasreaktoren (sog. Fermenter) in

Brand geraten. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren

gelöscht werden. Eine Gefahr für umliegende Gebäude und Tiere bestand

nicht. Es wurden keine Personen verletzt. Der Schaden beläuft sich

auf schätzungsweise 150.000 Euro. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen

bezüglich einer fahrlässigen Brandstiftung werden aufgenommen.



Lisa Senker

Polizeikommissarin

Polizeirevier Boizenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell