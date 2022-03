POL-HRO: Erfolgreicher Enkeltrick in Bad Kleinen

Wismar (ots) -



Am Vormittag des 11.03.2022 kam es in Bad Kleinen zu einer

Trickstraftat zum Nachteil einer 87-jährigen Geschädigten.

Die Geschädigte wurde von einer unbekannten Tatverdächtigen

angerufen, die sich als Enkelin ausgab. Die Tatverdächtige gab an,

dass sie einen Unfall verursacht hat, bei dem eine Person zu Tode

gekommen ist. Die Tatverdächtige forderte anschließend von der

Geschädigten eine größere Summe Bargeld, um die Kaution stellen zu

können. Diese Angaben wurden am Telefon durch eine weitere unbekannte

Tatverdächtige, welche sich als Polizistin ausgab, bestätigt.

Die Geschädigte übergab in der Folge mehrere Tausend Euro in bar an

einen männlichen Tatverdächtigen.

Im Nachgang kontaktierte die Geschädigte ihre Enkelin und stellte

dadurch fest, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte.



Die Kriminalpolizei Wismar hat die Ermittlungen aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell