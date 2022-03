POL-HRO: Fünfjähriger Junge durch Hundeangriff lebensbedrohlich verletzt

Parchim (ots) -



Auf einem Privatgrundstück in Ziegendorf ist am späten

Freitagnachmittag ein 5 Jahre alter Junge von drei Hunden angegriffen

und lebensbedrohlich verletzt worden. Das Opfer erlitt massive

Verletzungen und offene Wunden an mehreren Körperteilen. Der Junge

wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger

Klinik geflogen. Aus noch unbekannter Ursache haben die drei Hunde,

darunter zwei Rottweiler, den Jungen plötzlich auf dem Grundstück der

Familie angegriffen. Ein Nachbar bemerkte den Vorfall und eilte dem

Jungen zur Hilfe. Mit einem Knüppel trieb er die Hunde auseinander.

Die Polizei wies den Hundehalter -ein Familienmitglied des Opfers -

an, die Hunde, die sich nach dem Vorfall wieder beruhigt hatten, bis

zur Entscheidung durch das zuständige Ordnungsamt im Hundezwinger zu

belassen. Die Kriminalpolizei hat am Abend die ersten Ermittlungen

vor Ort durchgeführt. Im weiteren Verlauf werden der Hundehalter als

auch Zeugen befragt. Es ist Anzeige wegen fahrlässiger

Körperverletzung erstattet worden.





