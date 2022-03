POL-HRO: ´Gassi-Gang´ endet in der Warnow

Bützow (ots) -



Am Freitag, den 11.03.2022, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich abseits

der Bahnhofstraße auf dem danebengelegenen Sandweg in Bützow ein

kurioser Einsatz. Dabei fuhr ein Fahrzeug mit zwei Insassen und einem

Hund in die Warnow. Beide Fahrzeuginsassen sowie der Hund konnten

sich nicht eigenständig aus ihrer misslichen Lage befreien und wurden

durch die FFW Bützow aus ihrem Fahrzeug gerettet. Der Fahrzeugführer

erwähnte gegenüber den Beamten, dass er sein Fahrzeug parken wollte,

um mit dem Hund Gassi zu gehen und dabei vergessen hatte den

richtigen Gang einzulegen. Alle Fahrzeuginsassen kamen mit einem

Schrecken davon und wurden zur Beobachtung in die Warnow-Klinik

Bützow verbracht. Das Fahrzeug wurde durch die FFW Bützow aus der

Warnow geborgen. Zu keinem Zeitpunkt liefen Schmier- oder Kraftstoffe

aus, die der Umwelt geschadet hätten.





Stefanie Hempel

Polizeikommissarin

Polizeirevier Bützow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell