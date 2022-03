POL-GÜ: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Güstrow (ots) -



Am 11.03.22 gegen 11:20 Uhr ereignete sich an der Lichtzeichenanlage Goldberger Str. / Schwarzer Weg in Güstrow ein schwerer Verkehrsunfall.

Der 87-jährige Fahrer eines PKW übersah auf Grund der tiefstehenden Sonne das Rotlicht der Ampel.

Er ging davon aus, dass er den Überweg befahren durfte.

Zu dem Zeitpunkt befanden sich jedoch ein 19-jähriger Radfahrer und eine 22-jährige Frau mit ihren zwei kleinen Kindern (1 und 2 Jahre alt), die in einem Fahrradkinderanhänger saßen, bereits auf der Fahrbahn.

Der PKW erfasste sowohl den Radfahrer, als auch den Anhänger mit den Kindern.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und die Kinder wurden aus dem Anhänger geschleudert.

Die Kinder wurden zusammen mit der Mutter in die Universitätsklinik nach Rostock gebracht und der Radfahrer wurde in das KMG-Klinikum in Güstrow eingeliefert.

Zu der Art und Schwere der Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Durch den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Alle Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell