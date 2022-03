POL-SN: Verkehrsgeschehen am Donnerstag in Schwerin

Schwerin (ots) -



Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern in der Friesenstr. gegen 13:55 Uhr. Die 18-jährige Pkw-Fahrerin wurde von der Sonne geblendet und übersah beim Linksabbiegen zwei Fußgänger, mit denen sie kollidierte. Die Fußgänger wurden leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden am Pkw.



In den Abendstunden gegen 18:45 Uhr wurde der Polizei durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin ein in Schlangenlinien fahrender Pkw auf der Umgehungsstraße Fahrtrichtung Dreesch gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Pkw aufnehmen und die Beobachtungen bestätigen. Zudem wurde eine überhöhte Geschwindigkeit bei der Verfolgung festgestellt. Der Fahrzeugführer wurde kurz vor der Ausfahrt Neumühle einer Kontrolle unterzogen. Physische Tests sowie die Aussage des Fahrzeugführers lassen auf eine Beeinflussung durch Medikamente bzw. durch Übermüdung schließen. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.



