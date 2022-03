POL-GÜ: Vier Fahrzeuge mussten nach einem Auffahrunfall abgeschleppt werden

Rövershagen (ots) -



Zu einem Verkehrsunfall mit vier Beteiligten Fahrzeugen ist es am 10.03.2022 gegen 12:30 Uhr auf der B105, Höhe Rövershagen, gekommen. Die Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt das Tempo reduzieren und anhalten. Das hatte der letzte Autofahrer wohl zu spät gemerkt, konnte sein Fahrzeug nicht mehr stoppen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge zusammengeschoben. In der Folge waren sie nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für Dauer der Unfallaufnahme und Säuberung der Fahrbahn war eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell