POL-GÜ: Verursacher eines Verkehrsunfalls steht unter Alkoholeinfluss

Kühlungsborn/ Bastorf (ots) -



Die Polizei erhielt am 10.03.2022 gegen 19:00 Uhr die Information, dass es in Bastorf zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Ein Autofahrer sei von der Fahrbahn abgekommen, fuhr gegen aufgestellte Verkehrsschilder und entfernte sich dann vom Unfallort. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte der 41 jährige polnische Autofahrer als Verursacher festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass er das Fahrzeug mit 1,45 Promille im öffentlichen Straßenverkehr geführt hat. Der Sachschaden wird auf 8.800 Euro geschätzt. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und den Führerschein einbehalten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell