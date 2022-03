POL-GÜ: Unbekannte Täter setzten auf dem Sportplatz in Rövershagen eine Mülltonne in Brand

Rövershagen (ots) -



Feuerwehr und Polizei wurden am 10.03.2022 gegen 21:45 Uhr über einen Brand auf dem Sportplatz in Rövershagen informiert. Augenscheinlich haben unbekannte Täter eine Mülltonne bis zum sogenannten Trainerunterstand gebracht und diese dann dort angezündet. Durch das Feuer brannte die Mülltonne komplett aus. Zudem wurde die Sitzbank des Trainerstandes beschädigt. Der Sachschaden wird mit 400 Euro angegeben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Sanitz, Telefon 038209-440, entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell