POL-NB: Fahrzeugführerin wird aufgefordert den Pkw zu verlassen

Demmin (ots) -



Am 10.03.22 meldete sich eine 58-jährige Geschädigte bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubandenburg und beabsichtigte eine Strafanzeige zu erstatten.



Gegen 05:05 Uhr befand sich die Fahrzeugführerin eines Ford an einer Tankstelle in der Stavenhagener Straße in Demmin. Nachdem die Geschädigte ihr Fahrzeug betankt und den Betrag beglichen hatte, begab sie sich zurück in den Pkw. Plötzlich stand ein bislang unbekannter Täter neben der Fahrzeugtür der 58-Jährigen und forderte sie auf, den Pkw zu verlassen. Weiterhin zog die unbekannte männliche Person an dem angelegten Sicherheitsgurt.



Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer eines Lastkraftwagens griff verbal in diese Situation ein, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete.



Die 58-Jährige wurde nicht verletzt.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell