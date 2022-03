POL-HWI: Zeugenaufruf nach Hundebiss

Wismar (ots) -



Nachdem am Montagmittag (07. März 2022) eine Frau sowie ein einjähriges Kind in der Wismarer Altstadt von einem Hund gebissen und verletzt worden sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei u. a. wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.



Im Bereich der St.-Georgen-Kirche nahm die 43-jährige Frau das Kleinkind auf den Arm, als sie den anlaufenden, nicht angeleinten Hund bemerkte. Das grau-braune Tier (vermutlich Pittbull/Englische Bulldogge oder ähnliches), das ein auffälliges Nietenhalsband trug, sprang die Frau unvermittelt an und biss ihr in die Hand und dem Kind ins Bein.



Der vermeintliche Hundeverantwortliche eilte hinzu und brachte sein Tier unter Kontrolle. Der Mann verneinte jedoch, dass es zum Beißen des Tieres gekommen sei, und verließ den Tatort über die Bliedenstraße in Richtung Papenstraße. Hinzueilende Zeugen, die den Mann am Verlassen hindern wollten, wurden durch diesen bedroht.

Zeugen beschrieben ihn wie folgt: Größe ca. 175 cm, sehr kurze Haare, auffälliges Tattoo am Hals.

Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen, einer dunklen karierten Jacke, darunter einem gelben Kapuzenpullover und schwarzen Turnschuhen.



Hinzugerufene Kräfte der Polizei konnten den Mann im Bereich der Innenstadt nicht mehr feststellen. Die Frau und das Kind aus dem Landkreis Rostock wurden durch die eintreffenden Rettungskräfte versorgt und leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.



Die Wismarer Polizei nimmt Hinweise zum Hund sowie zur Identität seines Besitzers unter der Telefonnummer 03841 203 0 entgegen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den genannten Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



