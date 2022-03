Öffentlichkeitsfahndung nach 35jährigen Schweriner

Details anzeigen VP VP

Die Polizei Schwerin bittet um Mithilfe bei der Vermisstensuche nach einer männlichen Person. Dabei handelt es sich um Herrn Steven Jendruschewitz (35 Jahre alt). Er verließ am Mittwoch, den 09.03.2022, gegen 13:30 Uhr die Wohnung eines Bekannten in der Edgar-Bennert-Straße in unbekannte Richtung und benötigt dringend medizinische Hilfe.

Personenbeschreibung Hr. Jendruschewitz:

blonde kurze Haare, Seiten kurzrasiert

Graue Jogginghose mit aufgedruckten Lippen

Blaue Jacke

Grüne Schuhe

Trägt evtl. eine „Edeka“ – Tasche bei sich

Hinweise zu seinem Aufenthalt nehmen das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel.: 0385/5180-2224/2223, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Paul Junge

Polizeihauptrevier Schwerin