POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen in Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 09.03.2022 kam es gegen 14:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der

Schönwalder Landstraße in Greifswald. Eine 34-jährige polnische

Fahrzeugführerin musste im Bereich der Ampelanlage zur Anklamer

Straße verkehrsbedingt halten. Eine 46-jährige deutsche

Fahrzeugführerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf

den Ford der 34-Jährigen auf.

Beide Frauen wurden durch den Aufprall schwer, jedoch nicht

lebensbedrohlich verletzt und zur Beobachtung ins Uniklinikum

Greifswald verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden

von 6.500 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einem Folgeunfall auf der

Schönwalder Landstraße, bei der ein 50-jähriger deutscher Ford-Fahrer

auf den Skoda einer 23-jährigen deutschen Fahrzeugführerin auffuhr.

Beide Fahrzeugführer, sowie die 4-jährige Tochter der 23-Jährigen,

wurden ebenfalls schwer verletzt und zur Beobachtung ins Uniklinikum

verbracht. Hier entstand ein Gesamtschaden von 5.500 Euro.

Es kam im Bereich der Kreuzung für circa 1,5 Stunden zu

Verkehrsbehinderungen.





