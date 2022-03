POL-GÜ: Autofahrer kollidiert mit Wolf auf der A19 bei Laage

A19/ Laage (ots) -



Ein 42 jähriger deutscher Autofahrer hatte am 09.03.2022 gegen 08:50 Uhr auf der A19, Höhe Laage einen Verkehrsunfall. Während er die Autobahn in Richtung Rostock befuhr, sprang ein Wolf über die Mittelschutzplanke auf seine Fahrbahn. Es kam zum Unfall, in dessen Folge der Wolf verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro. Die Beamten verständigten die Wolfshotline und ließen das Tier über die Autobahnmeisterei von der Unfallstelle wegbringen.



