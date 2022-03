POL-NB: Achtung - Falsche Polizisten

Malchin (ots) -



Am 08.03.2022 um 19:15 Uhr wurde ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines Lastkraftwagens hinter der Ortschaft Metschow in 17111 Borrentin von einem Pkw der Marke BMW überholt. Während des Überholvorganges bemerkte der 38-Jährige, dass die Beifahrerin des BMW eine Anhaltekelle aus dem Fenster hielt. Er hielt daraufhin mit seinem LKW auf einem nahegelegenen Parkplatz.



Zwei nicht uniformierte Personen beabsichtigten den 38-Jährigen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und gaben an, Polizeibeamte zu sein. Des Weiteren hielten diese bislang unbekannten Täter dem LKW-Fahrer vor, die Höchstgeschwindigkeit überschritten zu haben. Die Geldstrafe könne er vor Ort bezahlen.



Der misstrauische 38-Jährige hinterfragte die gefahrene Geschwindigkeit und bat um die Inaugenscheinnahme der Dienstausweise, was seitens der Täter abgelehnt wurde.



Den angeblichen Verstoß bezahlte der 38-Jährige nicht und setzte anschließend seine Fahrt fort. Die Täter entfernten sich daraufhin ebenfalls vom Parkplatz.



Es entstand kein Schaden.



Der 38-Jährige beschrieb die Täter wie folgt: beide Personen sind ca. 40-50 Jahre alt, waren dunkel gekleidet und sprachen hochdeutsch. Die weibliche Person hatte lange dunkle Haare, eine normale Statur und ist ca. 175 cm hoch. Die männliche Person war kräftiger gebaut, ca. 180 cm hoch, hatte graue Haare und trug einen Oberlippenbart.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994 - 2310 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Die Polizei warnt vor solchen Betrugsversuchen. Wenn Sie in eine solche, für Sie unglaubwürdig erscheinende Situation geraten, können Sie die Polizei per Notruf anrufen. Die Beamten der Einsatzleitstelle können Ihnen in diesem Fall Auskunft darüber geben, ob es sich dabei tatsächlich um Polizisten handelt und gegebenenfalls einen Streifenwagen zur Prüfung des Sachverhaltes beauftragen.



Wir weisen zudem darauf hin, dass zivile Kollegen in der Regel immer, aber spätestens auf Nachfrage einen Dienstausweis vorzeigen.



