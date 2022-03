POL-GÜ: Suche nach dem Eigentümer eines BMX-Rades hatte keinen Erfolg / Löschung der veröffentlichten Suchmeldung

Güstrow (ots) -



~Am 01.12.2021 bat die Polizei die Öffentlichkeit bei der

Suche nach dem Eigentümer eines BMX-Rades um Mithilfe.

Bezüglich dieser Suche sind beim zuständigen Ermittler keine sachdienlichen Hinweise eingegangen und eine weitere Aufrechterhaltung der Fahndung erscheint nicht zielführend. Daher wird eine Löschung veranlasst.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe.

Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Fahndungsfoto, zu löschen.~



