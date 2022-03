POL-LWL: Autofahrerin erhob Faust gegen Polizeibeamten

Zarrentin (ots) -



Eine uneinsichtige Autofahrerin hat bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag in Zarrentin versucht, mit der Faust auf einen Polizeibeamten einzuschlagen. Polizisten konnten den Angriff der äußerst aufgebrachten Frau abwehren und sie zu Boden bringen. Damit war die Situation zunächst unter Kontrolle. Allerdings blieb die Frau, die ohne gültige Fahrerlaubnis mit ihrem PKW unterwegs war, weiterhin uneinsichtig. Die 38-Jährige gab den Beamten sinngemäß zu verstehen, dass deutsche Gesetze für sie nicht gelten. Sie ist bereits in den vergangenen Monaten mehrfach wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis aufgefallen. In den letzten 8 Monaten hat die Polizei aus diesem Grund etwa 10 Strafanzeigen gegen die aus Polen stammende Frau aufgenommen. Im konkreten Fall hat die Polizei aufgrund einer bestehenden Wiederholungsgefahr die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen die 38-Jährige ist zudem Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell